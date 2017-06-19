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В январе-мае аренда госимущества принесла бюджету 408,6 млн гривен
15:59 19.06.2017 |
В январе-мае Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 408,554 млн гривен от аренды государственного имущества.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель ФГИ.
В 2017 году было предусмотрено 1,6 млрд гривен поступлений в бюджет от аренды госимущества; таким образом, план за год выполнен на 25,53%.
Как сообщали Українські Новини, в январе-апреле Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 329,0 млн гривен от аренды государственного имущества.
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