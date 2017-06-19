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Капитальные инвестиции: агроотрасль в 2 раза быстрее наращивает вложения, чем вся экономика страны
14:29 19.06.2017 |
Объем капитальных инвестиций в экономику Украины в недалеком, но относительно мирном 2013 г. в долларовом эквиваленте был в 2 раза выше нынешнего. Потребный же уровень инвестиций уже тогда существенно превышал имевшиеся объемы. А сейчас и подавно: ситуация выглядит намного плачевней. Из положительных трендов, как писал Hubs, к весне 2017 г. впервые за последние 4 года зафиксирован небольшой рост вложений в основные фонды предприятий при пересчете их в твердую валюту. Однако обольщаться пока рано.
Hubs продолжает публиковать материалы с оценками ситуации в сфере инвестиций и рассказывать о конкретных инвестиционных проектах в Украине. На этот раз публикуем рейтинги наиболее востребованных активов для инвестиций, а также самых емких и динамичных отраслей экономики, видов деятельности и конкретных сегментов промышленности.
Активы для инвестиций
Самыми привлекательными активами в I квартале 2017 г., согласно официальной статистике, оказались:
а) машины, оборудование и инвентарь
б) транспортные средства
На их долю в общей сложности пришлось более половины всех капитальных инвестиций. Из совокупных 64,8 млрд грн. вложений в экономику, в I кв. 2017 г., первые привлекли 24,5 млрд грн., вторые - 9,4 млрд грн.
Эти два вида активов обеспечили также почти весь прирост капитальных вложений в начале 2017 г. По нашим расчетам, совокупные машинно-транспортные активы дали около 84% прироста инвестиций. Из суммарной квартальной прибавки к основным фондам всех предприятий Украины в размере 13,2 млрд грн. (по сравнению с показателем января-марта 2016 г., в текущих ценах) машины и оборудование обеспечили 6,5 млрд грн., а транспортные средства - 4,6 млрд грн.
При этом объем капитальных инвестиций, направленных предприятиями на развитие транспортных средств, за год подскочил почти в 2 раза - с 4,8 млрд грн. до 9,4 млрд грн. Прирост инвестиций в обновление машин, оборудования и инвентаря заметно меньше - всего 36%. Привлекательность остальных активов оказалась ниже среднего уровня прироста, составляющего около 25%. Подробнее - см. «Рейтинг наиболее динамичных активов по приросту капитальных инвестиций в Украине в I квартале 2017 г. (по сравнению с I кв. 2016 г.)».
А к нематериальным активам предприятия и вовсе потеряли интерес. Капинвестиции в коммерческие знаки, объекты промышленной собственности, патенты, лицензии, авторские права и пр. упали за сравнительные кварталы на 21% - до 0,83 млрд грн.
Отраслевая структура инвестиций
В структуре капитальных инвестиций по отраслям первые позиции занимают промышленность, сельское хозяйство и строительство. В общей сложности на них пришлось почти 66% всех вложений в основные фонды за первые 3 месяца нынешнего года.
Лидирует по объемам инвестиций, как и годом ранее, промышленность. В нее, по данным Госстата, за квартал 2017 г., вложено 22,5 млрд грн. (или 34,7% от совокупных капинвестиций). Со своей стороны, Минэкономразвития добавляет, что в число ведущих сфер экономической деятельности по объемам освоения капитальных инвестиций за январь-март 2017 г. вошли также сельское, лесное и рыбное хозяйство с долей в 16,8%, а также строительство, на которое пришлось 14,2% капинвестиций. Подробнее - см. диаграмму «Структура капитальных инвестиций по отраслям в Украине в январе-марте 2017 г.».
Две из трех наиболее крупных отраслей по объемам привлекаемых инвестиций оказались еще и среди лидеров по вкладу в совокупный прирост капвложений в экономику. По расчетам Hubs, 41% от квартальной прибавки в 13,2 млрд грн. (по сравнению с показателем января-марта 2016 г.) обеспечила промышленность, 30% - сельское хозяйство и 14% - транспорт. Вклады остальных отраслей - меньшие. Подробнее - см. «Рейтинг отраслей по вкладу в совокупный прирост капитальных инвестиций в экономику в Украине в I квартале 2017 г.».
Инвестиции в некоторые отрасли вообще сокращались, поэтому они лишь ухудшали совокупный результат. К примеру, операции с недвижимостью опустили общий показатель на «минус» 9%. Лидером же по темпам и стабильности роста инвестиций среди всех отраслей оказалось сельское хозяйство. Год назад прирост вложений в него, по методике Госстата, составил 57%, в нынешнем - 58%. Отрасль в 2 раза быстрее наращивает инвестиции, чем в целом вся экономика страны.
Рейтинг видов деятельности, наиболее быстро привлекающих капитальные инвестиции, возглавили по итогам января-марта нынешнего года рыбное хозяйство, охрана здоровья, авиационный транспорт, искусство (со спортом, развлечениями и отдыхом), а также госуправление с обороной. Здесь вложения за год выросли в 2-3 раза. Подробнее - см. диаграмму «ТОП-15 видов деятельности по динамике инвестиций в основные фонды в Украине».
Хотя еще год назад инвестиции во все эти виды деятельности сокращались (кроме охраны здоровья). Стабильно высокие темпы наращивания инвестиций в основные фонды два года подряд демонстрируют предприятия таких видов деятельности как сельское хозяйство (с охотой) и водный транспорт. Прирост за квартал по ним составил 61% и 29% соответственно, годом ранее - 57% и 45%. В то же время капитальные инвестиции в операции с недвижимостью, розничную торговлю (кроме торговли автомобилями) и в ряд других видов деятельности уменьшились - сокращение составило 20-40% против показателей за январь-март 2016 г.
Инвестиции в промышленность
В самой крупной отрасли по вложениям в основной капитал - промышленности - «погоду» традиционно формируют поставщики электроэнергии, производители продуктов питания, представители нефтегазового комплекса и металлурги. Объемы освоенных ими капитальных инвестиций представлены ниже на диаграмме «ТОП-10 сегментов промышленности по освоению капитальных инвестиций в Украине в I квартале 2017 г.».
Кстати, большинство из подотраслей промышленности демонстрируют в нынешнем году положительный инвестиционный тренд. При этом наиболее резкий прирост капитальных инвестиций зафиксирован в сферах производства химической продукции и изделий из древесины, в добыче металлических руд, а также в водоснабжении и переработке отходов. Здесь инвестпоказатели за квартал увеличились в 1,5-4,8 раза. Хотя еще год назад капинвестиции во всех этих сегментах (кроме водоснабжения) сокращались.
В некоторых сегментах промышленности объемы вложений уменьшаются и в нынешнем году. В частности, производители фармацевтики и кокса, поставщики электроэнергии и электрооборудования за январь-март не смогли нарастить основной капитал. По данным Госстата, освоение инвестиций здесь сократилось за квартал на 5-15%.
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