"На этом этапе, скажу честно, это бюджет "проедания". Но наша цель, и в нашей бюджетной резолюции мы предусмотрели, что бюджет должен стать бюджетом развития", - сказал министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос о государственном бюджете на текущий год.

При этом он подчеркнул, что за 5 месяцев текущего года госбюджет перевыполнен на 42 млрд гривен.

"У нас сейчас по подсчетам 5 месяцев уже перевыполнение (госбюджета по доходам) 42 млрд Это неплохо и, в первую очередь, это за счет импортного НДС. С точки зрения доходов - это неплохо, а с точки зрения экономики - это не всегда хорошо", - добавил министр.

По его словам, должен быть баланс между импортом и экспортом.

"Мы видим развитие экономики в другом направлении. Мы бы хотели, чтобы бизнес развивался внутри страны", - подчеркнул Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2017 год.

Документ предусматривает 721 398,426 млн гривен доходов и 790 393,530 млн гривен расходов.