Финансовые новости
- |
- 19.06.17
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Данилюк о госбюджете-2017: На этом этапе, скажу честно, это бюджет "проедания"
13:58 19.06.2017 |
"На этом этапе, скажу честно, это бюджет "проедания". Но наша цель, и в нашей бюджетной резолюции мы предусмотрели, что бюджет должен стать бюджетом развития", - сказал министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос о государственном бюджете на текущий год.
При этом он подчеркнул, что за 5 месяцев текущего года госбюджет перевыполнен на 42 млрд гривен.
"У нас сейчас по подсчетам 5 месяцев уже перевыполнение (госбюджета по доходам) 42 млрд Это неплохо и, в первую очередь, это за счет импортного НДС. С точки зрения доходов - это неплохо, а с точки зрения экономики - это не всегда хорошо", - добавил министр.
По его словам, должен быть баланс между импортом и экспортом.
"Мы видим развитие экономики в другом направлении. Мы бы хотели, чтобы бизнес развивался внутри страны", - подчеркнул Данилюк.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2017 год.
Документ предусматривает 721 398,426 млн гривен доходов и 790 393,530 млн гривен расходов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджетная резолюция на 2018-2020 предусматривает среднегодовой курс гривны 29,3-31 UAH/USD
|Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I кв.-2017 к I кв.-2016 с 2,4% до 2,5%
|Валовой внешний долг Украины в I кв.-2017 вырос всего на 0,11% - НБУ
|Суд конфисковал имущественный комплекс Одесского НПЗ в госсобственность, - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бюджетная резолюция на 2018-2020 предусматривает среднегодовой курс гривны 29,3-31 UAH/USD
|Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I кв.-2017 к I кв.-2016 с 2,4% до 2,5%
|В январе-апреле Украина импортировала 4,5 млрд куб. м газа на на $1,1 млрд, - Госстат
|Валовой внешний долг Украины в I кв.-2017 вырос всего на 0,11% - НБУ
|Доля фермерских хозяйств в структуре производства сельхозпродукции составляет 6-8% в год, - Минагрополитики
|В январе-мае приватизация принесла бюджету 72,8 млн гривен
Это интересно
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
|Технологии: 11 историй об упущенных возможностях
|Экраны формата 18:9 обещают подогреть рынок смартфонов
|E Ink продемонстрировала гибкие электрофоретические экраны и платье из панелей Prism
|В деньгах счастье: 8 фактов
|Jaguar показал грузопассажирский XF
|Представлен 4K-телевизор с диагональю 262 дюйма