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Минэкономики прогнозирует инфляцию 11,2% на конец 2017
12:58 19.06.2017 |
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию на уровне 11,2% (декабрь к декабрю) по итогам 2017 года.
Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.
"Несмотря на ускорение инфляции в мае, прогноз на год остается без изменений: ожидается рост потребительских цен на уровне 11,2% (декабрь к декабрю)", - говорится в нем.
Рисками, которые могут привести к заметной активизации инфляционных процессов в ближайшие месяцы на потребительском рынке, являются восстановление девальвационных тенденций, резкое повышение цен на мировом рынке, существенный перенос издержек производства на потребительские цены.
Инфляция в мае текущего года составляла 1,3% по сравнению с апрелем.
С начала года она составила 6,2%.
Как отмечает министерство, повышение потребительских цен обусловлено усилением давления со стороны немонетарных, в том числе сезонных факторов формирования цен на плодоовощную продукцию.
Сезонность в этом году усилилась потерями, понесенными в результате погодных условий: цены на фрукты и овощи превышали сезонные и повысились на 12,8% и 16,7% (среднее подорожание в период последних 5 лет зафиксировано на уровне 5,5 и 2,4 процентного пункта соответственно).
Минэкономики констатирует, что это спровоцировало ускорение небазовой инфляции, которая по подсчетам Минэкономики составила 2,6% (1,3% в апреле), вклад в общую инфляцию - 1,1 процентного пункта.
Увеличение цен на природный газ для населения в большинстве областей почти не повлияло на общую инфляцию.
Отмечается, что позитивный эффект на ценовую ситуацию имело отсутствие давления со стороны монетарных факторов (базовая инфляция составляла 0,3%. вклад - 0,2 процентного пункта) благодаря сдерживающему влиянию укрепления обменного курса гривны (замедлилось повышение цен на продовольственные товары с высокой степенью промышленной обработки и произошло снижение цен на отдельные непродовольственные товары).
Ожидается, что во второй половине 2017 года формирование инфляционного тренда на потребительском рынке будет происходить под влиянием действий фактора потерь, а также корректировка тарифов на отдельные услуги ЖКХ, что частично будет нивелироваться насыщением внутреннего рынка товарами, взвешенной монетарной и фискальной политикой, отсутствием значительных колебаний на валютном рынке.
Как сообщали Українські Новини, 31 мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.
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