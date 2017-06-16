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Кабмин рассмотрит возможность переноса сроков увеличения минимального страхового стажа до 25 лет на 2020 год - Рева
22:06 16.06.2017 |
Кабинет министров Украины рассмотрит возможность переноса сроков увеличения минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Это предложение, чтобы дать людям возможность адаптироваться, и оно будет внесено как предложение на Кабмин, и оно будет рассмотрено", - сказал А.Рева журналистам после заседания Национального совета реформ в пятницу в Киеве.
После этого секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив сообщил, что на заседании совета было внесено переложение от министра соцполитики о том, чтобы перенести повышение минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.
А.Рева добавил, что таким образом будет перенесена вся схема повышения минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 25 до 30 лет на протяжении 2020-2030 годов
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