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Проект пенсионной реформы будет внесен в Раду 19-20 июня - Гройсман
22:03 16.06.2017 |
Проект пенсионной реформы будет внесен в Верховную Раду Украины 19-20 июня, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Я думаю, что в понедельник, максимум вторник мы внесем в парламент (законопроект о пенсионной реформе - ИФ)", - сказал премьер журналистам после заседания Национального совета реформ в пятницу в Киеве.
Он отметил, что Национальный совет реформ поддержал правительственный проект пенсионной реформы на заседании в пятницу, в то же время были высказаны предложения, которые, по словам В.Гройсмана, могут быть учтены.
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