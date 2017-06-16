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В январе-апреле численность населения сократилась на 82,8 тыс. до 42,5 млн
16:44 16.06.2017 |
В течение января-апреля 2017 года численность населения Украины сократилась на 82,8 тыс. человек и на 1 мая составила 42 501,8 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Число умерших превышает над числом живорожденных: на 100 умерших - 58 живорожденных.
Данные приведены без учета аннексированной Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Как сообщали Українські Новини, в течение января-марта 2017 года численность населения Украины сократилась на 61,8 тыс. человек и на 1 апреля составила 42 522,8 тыс. человек.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
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