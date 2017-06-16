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В мае официальный уровень безработицы понизился на 0,1 п.п. до 1,3%
13:35 16.06.2017 |
В мае 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,3%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 июня 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 352,6 тыс. безработных.
На 1 мая 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 374,2 тыс. безработных.
Количество безработных, получивших государственную помощь в мае, составило 282,3 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 1 966 гривен.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,4%.
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