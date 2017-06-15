Минфин обяжет ДФС вести онлайн-реестр налоговых рассрочек

Государственная фискальная служба создаст реестр рассрочек, который будет находиться на ее официальном сайте.

Об этом говорится в ответе на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского, который есть в распоряжении ЭП.

"Так, согласно пункту 100.10 статьи 100 Налогового кодекса Украины Министерство финансов разработало проект приказа "Об утверждении порядка ведения и формы Реестра заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга", - говорится в письме.

"Согласно указанному проекту, данный реестр будет размещаться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины, обновление информации будет осуществляться ежедневно и будет содержать исчерпывающую информацию о поданных плательщиками заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга и принятых контролирующими органами решений", - отмечается в ответе.

Напомним, с ответа на запрос на получение публичной информации стало известно, что в 2017 году ДФС давала рассрочки преимущественно компаниям Ахметова.