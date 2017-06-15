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Минфин обяжет ДФС вести онлайн-реестр налоговых рассрочек
17:47 15.06.2017 |
Об этом говорится в ответе на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского, который есть в распоряжении ЭП.
"Так, согласно пункту 100.10 статьи 100 Налогового кодекса Украины Министерство финансов разработало проект приказа "Об утверждении порядка ведения и формы Реестра заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга", - говорится в письме.
"Согласно указанному проекту, данный реестр будет размещаться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины, обновление информации будет осуществляться ежедневно и будет содержать исчерпывающую информацию о поданных плательщиками заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга и принятых контролирующими органами решений", - отмечается в ответе.
Напомним, с ответа на запрос на получение публичной информации стало известно, что в 2017 году ДФС давала рассрочки преимущественно компаниям Ахметова.
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