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Количество онлайн-покупок в Украине в 2016г выросло почти в 1,5 раза - эксперт
17:14 15.06.2017 |
Рост электронной коммерции в Украине в 2016 году составил минимум 40-45%, количество украинцев, совершающих покупки в интернете, продолжает увеличиваться, считает сооснователь компании "Новая почта" Вячеслав Климов.
"Мы можем служить одним из самых главных датчиков состояния e-commerce в Украине и экономики в целом... Мы перевезли в 2016 году для e-commerce 25 млн посылок - рост составил 50%. Динамика продаж e-commerce, по данным нашей компании, по-прежнему обгоняет остальные сегменты... Это самая быстрорастущая индустрия в украинской экономике", - рассказал В.Климов во время eDelivery Expo в четверг в Киеве.
По его словам, в Украине доля онлайн-покупок составляет около 3% всех продаж ритейлеров, однако она, "безусловно, будет увеличиваться".
Также, по его данным, в Украине в настоящее время около 18% населения (3,6 млн чел.) совершают покупки в интернете, при этом 71% операций происходят по безналичному расчету.
"Мы прогнозируем, что перспектива ближайшего будущего - это доставка в часах. Клиент становится более требовательным... Идеальная доставка - которую никто не заметит", - отметил сооснователь "Новой почты".
Как сообщила представитель компании GFK Ukraine Лидия Кулыба, в настоящее время средний срок доставки всех категорий товаров в Украине не превышает одной недели, однако у потребителей наблюдается большая заинтересованность в сокращении сроков доставки.
Кроме того, согласно исследованиям GFK Ukraine, с конца 2016 года в Украине впервые за период кризиса наблюдается тренд к возобновлению покупок товаров первой необходимости.
"Мы увидели тенденцию, что в конце 2016 - начале 2017 года украинцы вернулись к отложенным покупкам, прежде всего, товарам первой необходимости. Чаще всего, это была крупная бытовая техника", - резюмировала эксперт.
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