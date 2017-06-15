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Украина опередила ожидания международных партнеров по прогрессу в реформах - ЕБРР
Украина находится далеко впереди ожиданий международных партнеров по прогрессу в реформах, за исключением борьбы с коррупцией и приватизации.
Об этом заявил директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.
"Честно говоря, если бы три года назад кто-то сказал, что с Украиной будет обсуждаться тот уровень вопросов, который обсуждается сейчас, мы бы не поверили. Украина находится далеко-далеко впереди ожиданий по достижениям в реформах", - сказал Малиж.
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