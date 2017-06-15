В Украине нужно разделить плату за газ и за сервис по его доставке - представитель МВФ

Для того, чтобы продолжить изменения в энергетической сфере, необходимо разделить функции платы за газ как товар и за сервис по его доставке. Об этом он заявил представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Жером Ваше в ходе VII Национального экспертного форума (НЭФ), организованного Институтом Горшенина.

"Мы не ожидали, что изменения, которые мы сегодня видим в энергетической сфере, произойдут так быстро. Был положен конец нестабильной энергополитике, которая приводила к дисбалансам и неправильному ценообразованию. Теперь мы можем говорить о точках роста. Очень важно, в частности, произвести анбандлинг "Нафтогаза" - разделить функции платы за газ как товар и за сервис по его доставке", - сказал Жером Ваше.

По мнению спикера панели НЭФ "Энергетический сектор - точки роста", руководителя программ DiXi Group Романа Ницовича, рынок, где 73% контролируется одним субъектом ("Нафтогазом), не может быть конкурентным.

"Сегодня ресурсами газа владеет "Нафтогаз Украины", он доминирует на рынке импорта и на рынке добычи газа. Может ли быть конкурентным рынок, где 73% контролируется одним субъектом? Наверное, нет. Поэтому следующим этапом после открытия розничного рынка газа будет ограничение доминирующего положения "Нафтогаза". Есть целый набор рыночных - не административных инструментов, - которыми это положение "Нафтогаза" можно ограничить. Есть технология высвобождения газа, когда часть газа продается на бирже. Этот путь прошла Венгрия, этот путь прошла Польша", - подчеркнул Роман Ницович.

Как известно, в Меморандуме с Международным валютным фондом, который был обнародован Министерством финансов, идет речь о взятых Украиной обязательствах скорректировать социальные нормы в непиковые месяцы и использовать тариф на распределение газа и отопления на основе мощности.

Кроме того, о разграничении платы за газ как товар и платы за сервис по его доставке говорится в требованиях "третьего энергопакета" для стран, вошедших в Энергетическое Содружество.