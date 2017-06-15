Минфин рассчитывает на успешное завершение программы с МВФ в 2019

Министерство финансов рассчитывает на успешное завершение программы с Международным валютным фондом в 2019 году.

Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"Мы рассчитываем успешно завершить программу сотрудничества с МВФ в 2019 году. Нам не так много времени осталось", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года.

Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.