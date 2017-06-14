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Правительство предлагает увеличить сумму финансирования первичной медпомощи к 2019г до 450 грн на человека - Бюджетная резолюция
17:58 14.06.2017 |
Правительство предлагает увеличить сумму финансирования, предусмотренного на первичную медицинскую помощь к 2019 году до 450 грн на человека.
Это заложено в законопроекте "Об основах бюджетной политики на 2018-2020 гг." (т.н. Бюджетная резолюция).
Законопроект предусматривает в частности, что в 2017 году финансирование "первички" составит 240 грн на человека, в 2018-м - 370 грн.
В целом объем расходов на систему здравоохранения в 2018 году предлагается увеличить на 18,4% - до 65,7 млрд грн, в 2019 году - на 12,4%, до 73,9 млрд грн, в 2020 году - на 9,9%, до 81,2 млрд грн.
Кроме того, согласно бюджетной резолюции, объем субвенции из госбюджета на программы реимбурсации должен составлять 1 млрд грн в год.
Как сообщалось, правительство утвердило указанный законопроект с условием доработки в трехдневный срок.
Согласно презентации, обнародованной на веб-сайте Минфина, к концу текущего года запланирован дефицит госбюджета на уровне 77,6 млрд грн или 3% ВВП, в 2018 году - 77,9 млрд грн или 2,4% ВВП, в 2019 году - 79,4 млрд грн или 2,2% ВВП и в 2020 году - 79,6 млрд грн или 2% ВВП.
В свою очередь государственный долг к концу текущего года запланирован на уровне 66,8% ВВП, в 2018 году - 62% ВВП, в 2019 году - 58% ВВП и в 2020 году - 55% ВВП.
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