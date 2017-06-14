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Кабмин планирует сохранить расходы на оборону в 2018-2020 5% ВВП
12:14 14.06.2017 |
Кабинет Министров планирует сохранить расходы государственного бюджета на оборону и безопасность в 2018-2020 годах на уровне 5% ВВП.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, представляя на заседании Кабмина проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, передают Українські Новини.
Он назвал финансирование обороны и безопасности одним из приоритетов Кабмина.
При этом министр отметил, что правительство планирует оптимизацию численности и структуры Вооруженных сил Украины и последовательное перевооружение в соответствии с критериями и стандартами Организации Североатлантического договора (НАТО).
Как сообщали Українські Новини, госбюджет-2017 также предусматривает расходы на оборону и безопааность на уровне 5% ВВП.
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"Наша задача в течение 2018-2020 годов - уменьшение государственного долга с 66,8% ВВП до 55% ВВП в 2020 году. Дефицит госбюджет мы хотим уменьшить с 3% до 2% ВВП", - сказал министр финансов Александр Данилюк в среду в ходе выступления на заседании правительства.
|Минфин ожидает рост ВВП до более 11% и сокращение инфляции до менее 5% в течение 3 лет
|Кабмин планирует сохранить расходы на оборону в 2018-2020 5% ВВП
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