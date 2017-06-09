Продажи б/у автомобилей в Украине выросли почти в 6 раз

По итогам первых пяти месяцев доля бывших в эксплуатации легковых автомобилей на первичном рынке Украины достигла 38 процентов. За этот период их было зарегистрировано 18,2 тыс. шт., что в 5,6 раза больше чем в прошлом году, сообщает ассоциация «Укравтопром».

За последний весенний месяц в Украине было поставлено на учет 4 тыс. 522 легковых автомобиля с пробегом. По сравнению с результатом мая прошлого года наблюдается более чем 20-кратный рост.

Пятерка марок-лидеров в первичных регистрациях легкового секонд-хенда в мае полностью совпадает с итоговыми данными за пять месяцев этого года.

На первой позиции четвертый месяц подряд находится Renault. В мае было зарегистрировано 886 б/у авто этой марки, что составляет 56% от общего объема регистраций легковых Renault.

Вторую строку рейтинга также четвертый месяц подряд занимает Volkswagen с результатом 782 шт., а это две трети от общего количества регистраций авто этой марки.

С начала года неизменно на третьем месте Skoda - 573 шт. Процентное соотношение бу/новые Skoda в мае составило 51/49.

Сохраняет четвертое место в этом году марка Opel, б/у автомобили которой регистрируются значительно чаще новых, а именно 392 шт., или 94% майских продаж этого бренда.

Замыкает пятерку наиболее популярных в Украине иномарок с пробегом - Nissan, в активе которого 247 первичных регистраций. В результате доля бывших в эксплуатации машин во внутрибрендовых продажах Nissan составила 42 процента.