Финансовые новости
- |
- 09.06.17
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Продажи б/у автомобилей в Украине выросли почти в 6 раз
17:35 09.06.2017 |
По итогам первых пяти месяцев доля бывших в эксплуатации легковых автомобилей на первичном рынке Украины достигла 38 процентов. За этот период их было зарегистрировано 18,2 тыс. шт., что в 5,6 раза больше чем в прошлом году, сообщает ассоциация «Укравтопром».
За последний весенний месяц в Украине было поставлено на учет 4 тыс. 522 легковых автомобиля с пробегом. По сравнению с результатом мая прошлого года наблюдается более чем 20-кратный рост.
Пятерка марок-лидеров в первичных регистрациях легкового секонд-хенда в мае полностью совпадает с итоговыми данными за пять месяцев этого года.
На первой позиции четвертый месяц подряд находится Renault. В мае было зарегистрировано 886 б/у авто этой марки, что составляет 56% от общего объема регистраций легковых Renault.
Вторую строку рейтинга также четвертый месяц подряд занимает Volkswagen с результатом 782 шт., а это две трети от общего количества регистраций авто этой марки.
С начала года неизменно на третьем месте Skoda - 573 шт. Процентное соотношение бу/новые Skoda в мае составило 51/49.
Сохраняет четвертое место в этом году марка Opel, б/у автомобили которой регистрируются значительно чаще новых, а именно 392 шт., или 94% майских продаж этого бренда.
Замыкает пятерку наиболее популярных в Украине иномарок с пробегом - Nissan, в активе которого 247 первичных регистраций. В результате доля бывших в эксплуатации машин во внутрибрендовых продажах Nissan составила 42 процента.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ отмечает риск превышения уровня инфляции в 2017г над прогнозом
|Зачем Соболев саботирует назначение аудиторов НАБУ
|Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange купила Украинский банк реконструкции и развития
|НБУ ослабил ограничения для инвестиций юрлиц за рубеж
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Денежная масса в мае снизилась на 0,1%, денежная база на 0,03% - НБУ
|Золото продолжает терять в цене на слабом укреплении доллара
|В Украине с 2 июня по 9 июня 2017 г в рознице отмечалось падение средних цен на светлые нефтепродукты и СУГ
|Цены на нефть 9 июня стабильны, Brent торгуется у $47,9 за баррель
|Рада отложила до 2020г введение экостандартов Евро-6 для автотранспорта
Верховная Рада отложила на два года, до 1 января 2020 года, введение экологических стандартов "Евро-6" при ввозе в Украину и проведении первой государственной регистрации ввезенных или произведенных в Украине новых и подержанных автотранспортных средств.
|Продажи б/у автомобилей в Украине выросли почти в 6 раз
|НБУ отмечает риск превышения уровня инфляции в 2017г над прогнозом
Это интересно
|Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч
|В августе SpaceX запустит на орбиту экспериментальный самолёт Boeing X-37B
|Изображения смартфона Samsung Galaxy Note8 демонстрируют отсутствие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне
|Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером
|Владелец Сааба показал беспилотный автомобиль будущего
|7 самых дорогих стартапов США
|В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин