Рада пролонгировала действие повышенной экспортной пошлины на металлолом еще на 2 года

Верховная Рада пролонгировала действие повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере EUR30/тонна еще на два года, соответствующий законопроект №6382 поддержан парламентом на вечернем заседании в четверг.

За законопроект проголосовало 260 депутатов.

В ходе представления законопроекта в парламенте председатель комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк отметил, что за восемь месяцев действия повышенной вывозной пошлины удалось сократить вывоз сырья, при этом поставки металлолома на отечественные металлургические предприятия выросли на 30%.

По его словам, данный законопроект принесет более 1 млрд грн в год вследствие стабильной работы метпредприятий.

При этом В.Галасюк подчеркнул, что данный законопроект отвечает мировой практике: "Это временное повышение пошлины на лом полностью отвечает международным обязательствам Украины в рамках ВТО".

Глава комитета добавил, что в целом около 20 стран мира ввели ограничения на экспорт металлолома.

Как сообщалось, что 12 июля 2016 года был принят закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снижения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом с EUR10/тонна до EUR30/тонна. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.

В апреле текущего года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6382 о пролонгации действия экспортной пошлины на металлолом в размере EUR30/тонна еще на два года. Идея законопроекта поддерживается как профильными объединениями производителей и отраслевыми ассоциациями металлургов, так и предприятиями военно-промышленного комплекса страны.

Вместе с тем, ломосборщики выступают за отмену вывозной пошлины на металлолом. При этом руководство "Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс") 16 мая обратилось к Всемирному банку (ВБ) с призывом не допустить сворачивания реформ в Украине и ухудшения легкости ведения бизнеса вследствие намерения пролонгировать действие вывозной пошлины на лом черных металлов в размере EUR30/тонна еще на два года.

При этом в ассоциации отмечали, что в 2016 году была повышена на год экспортная пошлина на лом в нарушение взятых перед ВТО и ЕС обязательств. Действие этого закона, вследствие неприкрытого вмешательства по корыстным мотивам в рыночные механизмы экономических отношений, фактически ликвидирует малый и средний бизнес в Украине, полагают в "УАВторметресурсе".

"Учитывая, что с момента повышения экспортной пошлины на металлолом прошло уже более 6 месяцев, просим поручить МЭРТ дать свою оценку ситуации на рынке металлолома и провести с участием представителей ломозаготовительной отрасли совместный детальный анализ последствий введения экспортной пошлины в размере EUR30/тонна", - предлагают ломосборщики.

В другом письме "УАВторметресурса" от 18 мая в адрес спикера ВР Андрея Парубия выражалась просьба Ассоциации не допустить включения законопроекта №6382 в повестку дня Рады "без предварительного проведенного детального анализа действия повышения экспортной пошлины на металлолом".

В свою очередь комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства 17 мая принял решение рекомендовать ВР принять законопроект №6382 за основу и в целом с технико-юридической доработкой.

В представительстве Европейского Союза в Украине в четверг, 8 июня текущего года, выразили обеспокоенность намерениями Верховной Рады продлить действие повышенной экспортной пошлины на металлолом и призвали депутатов не создавать торговый спор с ЕС.

"Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о продлении действия экспортных пошлин на металлолом. Этот шаг нарушит договоренность с ЕС об отмене этих пошлин. Хотя мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказалась украинская металлургия, продление действия пошлин на металлолом не является сбалансированным решением и противоречит международным обязательствам Украины", - говорилось в сообщении на странице представительства ЕС на странице в "Фейсбук".

В Евросоюзе надеялись, что депутаты Верховной Рады будут уважать международные обязательства, публично взятые на себя Украиной, и "избегут еще одного двустороннего торгового спора с ЕС".

