Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на 50%

Украина в январе-мае 2017 года (в денежном выражении) увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 46,3% - до 109,75 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, 67,4% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 17,5% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 12,7% - на Молдову.

В мае Украина экспортировала электроэнергии в Венгрию на 10,3 миллиона долларов, в Польшу - на 2,9 миллиона долларов. Экспорт в Молдову в прошлом месяце составил почти 14 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3% - до 152 миллионов долларов.