Уголь из оккупированного Донбасса пытаются сбывать за границу за полцены — ДТЭК

Угля с территорий ОРДЛО пытаются продавать Турции и Испании, предлагая до 50% скидки.

Об этом журналистам рассказал в.а. генерального директора компании ДТЭК Энерго " Дмитрий Сахарук, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы ведем переговоры с потенциальными клиентами, которые могут покупать наш уголь - Турция, Испания. Мы его считаем своим, просто его украли. Когда мы ушли, на Свердловантрацит, Ровенькиантрацит остались 450 тыс. тонн готовой продукции. В России возможности работать ограничены", - рассказал Сахарук.

По его словам, потенциально активным покупателем нелегального угля из ОРДЛО может стать именно Турция.

"Очень сильно дисконтируют цену. 30-40-50% скидки, чуть ли не бесплатно отдают. Мы с такими случаями работаем. Наша задача, чтобы ресурсом не торговали", - отметил представитель ДТЭК.

По его информации, делаются попытки поставлять на Турецкое направление до 50 тыс. тонн угля в месяц.

"Уже отправляются корабли по 15-20 тыс. тонн, то есть лежит в порту уголь, который будет отгружаться. Используют порт Ростов, откуда отправляют маленькие корабли. Есть контракт с Испанией на 30 тыс. тонн. В основном, это не антрацит, а сорта АС, АМ. Происхождения пишут российское, обеспечивают сертификат происхождения", - добавил Сахарук.