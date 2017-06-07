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Уголь из оккупированного Донбасса пытаются сбывать за границу за полцены — ДТЭК
19:28 07.06.2017 |
Угля с территорий ОРДЛО пытаются продавать Турции и Испании, предлагая до 50% скидки.
Об этом журналистам рассказал в.а. генерального директора компании ДТЭК Энерго " Дмитрий Сахарук, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы ведем переговоры с потенциальными клиентами, которые могут покупать наш уголь - Турция, Испания. Мы его считаем своим, просто его украли. Когда мы ушли, на Свердловантрацит, Ровенькиантрацит остались 450 тыс. тонн готовой продукции. В России возможности работать ограничены", - рассказал Сахарук.
По его словам, потенциально активным покупателем нелегального угля из ОРДЛО может стать именно Турция.
"Очень сильно дисконтируют цену. 30-40-50% скидки, чуть ли не бесплатно отдают. Мы с такими случаями работаем. Наша задача, чтобы ресурсом не торговали", - отметил представитель ДТЭК.
По его информации, делаются попытки поставлять на Турецкое направление до 50 тыс. тонн угля в месяц.
"Уже отправляются корабли по 15-20 тыс. тонн, то есть лежит в порту уголь, который будет отгружаться. Используют порт Ростов, откуда отправляют маленькие корабли. Есть контракт с Испанией на 30 тыс. тонн. В основном, это не антрацит, а сорта АС, АМ. Происхождения пишут российское, обеспечивают сертификат происхождения", - добавил Сахарук.
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