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В январе-мае поступления в госбюджет выросли на 28,4% до 304,2 млрд гривен
17:36 07.06.2017 |
В январе-мае текущего года поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 28,4% или на 67,3 млрд гривен до 304,2 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
За 5 месяцев текущего года налоговых платежей собрано 189,5 млрд гривен, что больше запланированного показателя на 1,3 млрд гривен, таможенных - 114,7 млрд гривен, или на 15,2 млрд гривен больше плана.
В мае текущего года собрано 65,6 млрд гривен платежей.
Этот показатель превышает прошлогодний на 31,2%, или на 15,6 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, за январь-апрель текущего года государственный бюджет выполнен с профицитом 19,43 млрд гривен.
Сводный бюджет за январь-апрель был сведен с профицитом 38,59 млрд гривен.
Общий фонд сводного бюджета сведен с профицитом 6,1 млрд гривен.
При этом доходы госбюджета за отчетный период составили 259,785 млрд гривен, в том числе общий фонд составил 213,2 млрд гривен (план установлен на уровне 201,1 млрд гривен).
Расходы за январь-апрель составили 240,35 млрд гривен.
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