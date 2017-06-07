В январе-мае поступления в госбюджет выросли на 28,4% до 304,2 млрд гривен

В январе-мае текущего года поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 28,4% или на 67,3 млрд гривен до 304,2 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

За 5 месяцев текущего года налоговых платежей собрано 189,5 млрд гривен, что больше запланированного показателя на 1,3 млрд гривен, таможенных - 114,7 млрд гривен, или на 15,2 млрд гривен больше плана.

В мае текущего года собрано 65,6 млрд гривен платежей.

Этот показатель превышает прошлогодний на 31,2%, или на 15,6 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, за январь-апрель текущего года государственный бюджет выполнен с профицитом 19,43 млрд гривен.

Сводный бюджет за январь-апрель был сведен с профицитом 38,59 млрд гривен.

Общий фонд сводного бюджета сведен с профицитом 6,1 млрд гривен.

При этом доходы госбюджета за отчетный период составили 259,785 млрд гривен, в том числе общий фонд составил 213,2 млрд гривен (план установлен на уровне 201,1 млрд гривен).

Расходы за январь-апрель составили 240,35 млрд гривен.