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Замглавы НБУ заявляет о наличии потенциала дальнейшего снижения учетной ставки
16:36 07.06.2017 |
Замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявляет о наличии потенциала дальнейшего снижения учетной ставки центробанка.
"В будущем мы видим, что есть потенциал снижения учетной ставки. Но это должно согласовываться с достижением НБУ целей по инфляции", - сказал он во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в Киеве в среду.
Он при этом напомнил, что инфляционными целями Нацбанка на 2017 и 2018 годы являются 8% +/-2 процентных пункта (п.п.) и 6% +/-2 п.п. соответственно.
Как сообщалось, правление НБУ с 26 мая снизило учетную ставку до 12,5% годовых с 13% годовых. По данным центробанка, смягчение монетарной политики направленно на поддержку экономического роста и не противоречит достижению целей по инфляции на 2017-2018 годов.
В то же время, по данным НБУ, основным риском для достижения инфляционных целей является отступление от проведения взвешенной фискальной политики.
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