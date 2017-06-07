Замглавы НБУ заявляет о наличии потенциала дальнейшего снижения учетной ставки

Замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявляет о наличии потенциала дальнейшего снижения учетной ставки центробанка.

"В будущем мы видим, что есть потенциал снижения учетной ставки. Но это должно согласовываться с достижением НБУ целей по инфляции", - сказал он во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в Киеве в среду.

Он при этом напомнил, что инфляционными целями Нацбанка на 2017 и 2018 годы являются 8% +/-2 процентных пункта (п.п.) и 6% +/-2 п.п. соответственно.

Как сообщалось, правление НБУ с 26 мая снизило учетную ставку до 12,5% годовых с 13% годовых. По данным центробанка, смягчение монетарной политики направленно на поддержку экономического роста и не противоречит достижению целей по инфляции на 2017-2018 годов.

В то же время, по данным НБУ, основным риском для достижения инфляционных целей является отступление от проведения взвешенной фискальной политики.

