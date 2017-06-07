Кабмин утвердил список не требующих разрешительной документации стройработ

Кабинет Министров утвердил список строительных работ, для проведения которых не нужно проводить разрешительные процедуры.

Соответствующие решение было принято на заседании Кабмина, передают Українські Новини.

В частности, в этот список вошли работы по строительству детских площадок, коммуникаций, работы, направленные на обеспечение доступности зданий для людей с инвалидностью.

Для проведения стройработ на таких объектах достаточно будет проектной документации.

Также отдельным постановлением было принято изменение в положение о Государственной архитектурно-строительный инспекции, согласно которому участие в проверках объектов строительства смогут брать общественные активисты.

Как сообщали Українські Новини, 31 мая Кабинет Министров отменил предоставление услуг по регистрации декларации (внесению изменений в декларацию) о начале выполнения подготовительных и строительных работ через центры предоставления административных услуг.