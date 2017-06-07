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Правительство хочет ужесточить контроль за алкоголем и ввести электронную акцизную марку
14:09 07.06.2017 |
Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект об ужесточении контроля оборота алкоголя, который вводит электронные акцизные накладные.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
«Это законопроект об электронном контроле оборота алкоголя. По нашим расчетам, около 30% рынка находится в тени. Мы предлагаем ввести довольно серьезную систему, которая будет контролировать оборот как на опте, так и в рознице», - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя законопроект.
По словам министра, законопроект вводит электронные акцизные накладные. При этом в случае оптовой реализации компании не смогут отгружать больше продукции, чем ими было получено акцизных марок. Электронная система будет администрироваться Государственной фискальной службой, а тестовый период, во время которого штрафы и санкции за нарушения не будут начисляться, составит 180 дней.
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