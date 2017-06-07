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В мае производство автотранспортных средств увеличилось на 22,2% до 722 единиц
14:03 07.06.2017 |
В мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года производство автотранспортных средств в Украине увеличилось на 22,2% до 722 единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.
"По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", в мае 2017 года на украинских заводах было произведено 722 автотранспортных средства, что на 22,2% больше результата прошлогоднего мая, и на 16,3% больше показателя апреля этого года", - говорится в нем.
Согласно сообщению, Вв общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 662.
Также в мае было произведено 50 автобусов.
В отчетном месяце в статистике производства "Укравтопрома" было зарегистрировано 10 грузовых автомобилей (все - производства ПАО "ЗАЗ").
При этом в сообщении отмечается, что "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам отказывается раскрывать информацию об объемах производства автомобилей с августа прошлого года.
Всего за первые пять месяцев 2017 года в Украине было произведено 2 786 автотранспортных средств.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 по сравнению с апрелем 2016 года производство автотранспортных средств в Украине увеличилось в 2,1 раза, или на 322 единицы до 621 единицы.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 23,2% до 4 340 единиц.
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