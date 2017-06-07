В мае производство автотранспортных средств увеличилось на 22,2% до 722 единиц

В мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года производство автотранспортных средств в Украине увеличилось на 22,2% до 722 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

"По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", в мае 2017 года на украинских заводах было произведено 722 автотранспортных средства, что на 22,2% больше результата прошлогоднего мая, и на 16,3% больше показателя апреля этого года", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Вв общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 662.

Также в мае было произведено 50 автобусов.

В отчетном месяце в статистике производства "Укравтопрома" было зарегистрировано 10 грузовых автомобилей (все - производства ПАО "ЗАЗ").

При этом в сообщении отмечается, что "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам отказывается раскрывать информацию об объемах производства автомобилей с августа прошлого года.

Всего за первые пять месяцев 2017 года в Украине было произведено 2 786 автотранспортных средств.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 по сравнению с апрелем 2016 года производство автотранспортных средств в Украине увеличилось в 2,1 раза, или на 322 единицы до 621 единицы.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 23,2% до 4 340 единиц.