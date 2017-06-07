Процесс возврата Украине замороженных в швейцарских банках активов ускорится после установления собственников - Буркхальтер

Власти Швейцарии оказывают содействие по установлению собственников замороженных активов в швейцарских банках, в отношении которых в Украине проходят судебные процессы по делу об отмывании незаконно нажитых украинскими чиновниками средств, сказал глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер.

"Возвращение активов, которые сейчас находятся в Швейцарии, является приоритетом для нашего государства. Несмотря на то, что наши отношения с Украиной доброжелательные, процесс возвращения этих активов является очень долгим", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

Д.Буркхальтер также отметил, что Швейцария со своей стороны оказывает помощь судебной системе Украины для установления собственников этих активов. "Очень важно определить собственников этих активов, тогда процесс пойдет скорее", - добавил советник.

