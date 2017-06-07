ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики до 3,5% с 3,3% в 2017г

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста глобальной экономики на ближайшие два года.

Оценка увеличения реального ВВП в 2017 году повышена до 3,5% с ожидавшихся ранее 3,3%, говорится в докладе организации. В 2018 году ожидается усиление темпов подъема до 3,6%, этот прогноз не пересматривался.

По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3%.

"После многих лет слабого восстановления - рост глобальной экономики в 2016 году был самым низким с 2009 года - начали появляться некоторые признаки улучшения. Торговля и промышленное производство повышаются с очень низких уровней благодаря усилению роста внутреннего спроса в Азии и Европе, а уверенность частного сектора укрепляется, - отмечается в обзоре. - Однако неопределенность в политике остается высокой, доверие к правительству уменьшилось, рост заработной платы все еще слабый, неравенство сохраняется, а дисбалансы и уязвимости остаются на финансовых рынках".

На этом фоне ОЭСР прогнозирует в текущем году умеренный подъем мирового ВВП на 3,5% за счет увеличения торговли и инвестиций и улучшения показателей некоторых крупных сырьевых экономик. В 2018 году ожидается небольшое ускорение роста глобального ВВП до 3,6%.

Инфляция, вероятно, останется слабой в странах с крупнейшими экономиками, если не произойдет дальнейшего подорожания сырья.



Фактические данные и прогноз ОЭСР:

среднее за 2004-2013гг 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г Реальный ВВП: мир 3,9% 3,4% 3,1% 3,0% 3,5% 3,6% страны ОЭСР, в т.ч. 1,6% 2,0% 2,2% 1,8% 2,1% 2,1% США 1,6% 2,4% 2,6% 1,6% 2,1% 2,4% еврозона 0,8% 1,2% 1,5% 1,7% 1,8% 1,8% Япония 0,8% 0,3% 1,1% 1,0% 1,4% 1,0% не ОЭСР, в т.ч. 6,6% 4,6% 3,9% 4,1% 4,6% 4,8% Китай 10,3% 7,3% 6,9% 6,7% 6,6% 6,4% Инфляция 2,0% 1,6% 0,8% 1,1% 2,3% 2,2% Мировая торговля 5,4% 3,7% 2,7% 2,4% 4,6% 3,8%

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государства. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.