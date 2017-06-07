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Морские порты Украины в январе-мае увеличили грузоперевалку на 4,5%
14:02 06.06.2017 |
Морские порты Украины в январе-мае 2017 года перевалили 55,609 млн тонн грузов, что на 4,5% выше показателей аналогичного периода 2016 года, свидетельствуют оперативные данные ГП "Администрация морских портов Украины".
Согласно статистической информации АМПУ, грузоперевалка экспортных грузов в морских портах Украины составила 42,971 млн тонн (рост на 4,7% к показателям 2016 года), импортных - 7,88 млн тонн (рост на 14% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года).
Перевалка транзитных грузов составила 4,309 млн тонн (на 1,9% меньше), внутреннего сообщения - 448 тыс. тонн (падение на 49,9% к соответствующим показателям прошлого года).
Переработка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 2,4% и составила 245,522 тыс. TEU, из которых 210,255 тыс. TEU было переработано на причалах Одесского порта.
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