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Рост цен на СМР в Украине в апреле замедлился до 1,3% - Госстат
13:17 06.06.2017 |
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в апреле 2017 года увеличились на 1,3% по сравнению с мартом, при этом рост цен в марте-2017 к февралю-2017 составлял 2,1%.
Как сообщает Государственная служба статистики, данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
По данным Госстата, рост цен на СМР в апреле-2017 к апрелю-2016 составил 12,8%, при этом в марте-2017 к марту-2016 увеличение цен наблюдалось на уровне 14,1%.
Согласно сообщению, в целом рост цен на СМР в январе-апреле-2017 к январю-апрелю-2016 составил 12,8%.
Как отмечает Госстат, рост цен на СМР в апреле 2017 года к марту зафиксирован во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в строительстве жилых зданий (1,5%), трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач (1,3%), наименьшее - в строительстве транспортных сооружений (1,0%).
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2016 году выросли на 9,2% по сравнению с 2015 годом, при этом рост в 2015 году к 2014 году составлял 27,1%, в 2014 году к 2013 году - 9,5%, в 2013 году к 2012 году - 5,6%, в 2012 году к 2011 году - 12,6%.
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