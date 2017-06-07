Председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует расчет компенсаций по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) в тяжбе с компанией "Газпром" (Россия) в течение 2-3 месяцев.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Нам удалось пересмотреть цену с 2014 года. Это означает, что за все объемы газа, которые "Нафтогаз" покупал у "Газпрома" с того периода времени, "Газпром" будет должен компенсировать нам определенную сумму. Окончательные расчеты компенсации в обе стороны займут, по моим расчетам, приблизительно 2-3 месяца. Но наиболее важны сами окончательные расчеты, которые будут включать также другое дело - транзитное, которое мы ожидаем также в ближайшее время... они и подведут окончательную черту под вопросом: кто кому и сколько должен?" - сказал он.

Коболев добавил, что ожидает до конца июня окончательное решение по делу поставок газа, по которому вынесено первое отдельное и окончательное решение по транзитному делу, но, по его ожиданиям, оно будет вынесено позже, поскольку затянулось решение по делу о поставках газа.

Как сообщали Українські Новини, 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Также арбитраж удовлетворил требования Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.