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Коболев прогнозирует расчет компенсаций по решению Стокгольмского арбитража в тяжбе с "Газпромом" в течение 2-3 месяцев
07:52 06.06.2017 |
Председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует расчет компенсаций по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) в тяжбе с компанией "Газпром" (Россия) в течение 2-3 месяцев.
Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.
"Нам удалось пересмотреть цену с 2014 года. Это означает, что за все объемы газа, которые "Нафтогаз" покупал у "Газпрома" с того периода времени, "Газпром" будет должен компенсировать нам определенную сумму. Окончательные расчеты компенсации в обе стороны займут, по моим расчетам, приблизительно 2-3 месяца. Но наиболее важны сами окончательные расчеты, которые будут включать также другое дело - транзитное, которое мы ожидаем также в ближайшее время... они и подведут окончательную черту под вопросом: кто кому и сколько должен?" - сказал он.
Коболев добавил, что ожидает до конца июня окончательное решение по делу поставок газа, по которому вынесено первое отдельное и окончательное решение по транзитному делу, но, по его ожиданиям, оно будет вынесено позже, поскольку затянулось решение по делу о поставках газа.
Как сообщали Українські Новини, 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".
Также арбитраж удовлетворил требования Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.
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