МВФ и Всемирный банк поддерживают проект пенсионной реформы Кабмина, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики заявляет, что Международный валютный фонд и Всемирный банк поддерживают проект пенсионной реформы, которая подготовлена Кабинетом Министров.

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики, передают Українськi Новини.

"МВФ и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту по реформированию пенсионной системы, который был разработан Минсоцполитики по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр, который непосредственно участвовал в переговорах с главой миссии МВФ Роном ван Роденом. Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающего ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом", - говорится в сообщении.

Министерство социальной политики также выражает благодарность профессионалам из Международного валютного фонда и Всемирного банка за помощь в работе над указанным законопроектом.

Как сообщали Українські Новини, министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что Всемирный банк поддерживает проект пенсионной реформы, которая подготовлена Кабинетом Министров.

17 мая Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе.

Представленная премьер-министром Владимиром Гройсманом пенсионная реформа предусматривает введение единого подхода начисления пенсий для пенсионеров с использованием показателя средней заработной платы на уровне 3 764,4 гривны (на данный момент, в зависимости от года назначения пенсии, от 1 197,91 гривен до 3 764,4 гривен).

Также проект реформы предусматривает, что в 2018 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту будет повышен до 25 лет, а до 2028 года будет ежегодно повышаться на 1 год, и в результате составит 35 лет.