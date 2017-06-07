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МВФ и Всемирный банк поддерживают проект пенсионной реформы Кабмина, - Минсоцполитики
07:50 06.06.2017 |
Министерство социальной политики заявляет, что Международный валютный фонд и Всемирный банк поддерживают проект пенсионной реформы, которая подготовлена Кабинетом Министров.
Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики, передают Українськi Новини.
"МВФ и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту по реформированию пенсионной системы, который был разработан Минсоцполитики по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр, который непосредственно участвовал в переговорах с главой миссии МВФ Роном ван Роденом. Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающего ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом", - говорится в сообщении.
Министерство социальной политики также выражает благодарность профессионалам из Международного валютного фонда и Всемирного банка за помощь в работе над указанным законопроектом.
Как сообщали Українські Новини, министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что Всемирный банк поддерживает проект пенсионной реформы, которая подготовлена Кабинетом Министров.
17 мая Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе.
Представленная премьер-министром Владимиром Гройсманом пенсионная реформа предусматривает введение единого подхода начисления пенсий для пенсионеров с использованием показателя средней заработной платы на уровне 3 764,4 гривны (на данный момент, в зависимости от года назначения пенсии, от 1 197,91 гривен до 3 764,4 гривен).
Также проект реформы предусматривает, что в 2018 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту будет повышен до 25 лет, а до 2028 года будет ежегодно повышаться на 1 год, и в результате составит 35 лет.
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