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Украина рассчитывает на запуск ЗСТ с Канадой в августе - торгпред
17:22 02.06.2017 |
Украина рассчитывает на запуск зоны свободной торговли с Канадой, соглашение о которой было ратифицировано парламентами обеих стран, в августе этого года.
Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.
"Генерал-губернатор (Канады - УНИАН) подписал соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. После моей встречи с заместителем министра торговли Канады, во время моего перелета из Оттавы в Торонто. Это значит, что уже совсем скоро украинские производители получат дополнительные возможности, такие как ставка пошлины 0 для 98% товаров украинского происхождения. Поэтому мы будем максимально делать все, чтобы финальные процедуры состоялись как можно быстрее и с августа этого года соглашение вступило в действие", - написала Микольская.
Как сообщал УНИАН, 2 июня Канада вслед за Украиной завершила процедуры по ратификации соглашения о зоне свободной торговли.
По оценкам Минэкономразвития, Украина после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на 0,6 миллиона долларов ежегодно, а также в среднесрочной перспективе это позволит рассчитывать на дополнительные инвестиции.
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