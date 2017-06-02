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В Украину не пропустили только один брендовый товар - таможня
12:51 02.06.2017 |
Таможня ГФС с начала 2017 года обнаружила лишь одно почтовое отправление, с товаром, который нарушал права интеллектуальной собственности одной из мировых корпораций.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. начальника таможни Сергей Тупальский.
"В течение 2017 года таможней принято 1036 решений о приостановлении таможенного оформления. Из этих решений около 60% приходится на международные почтовые и экспресс отправления, поскольку в Киеве сосредоточено наибольшее количество центральных сортировочных станций и международных мест почтового обмена. Впрочем в течение 2017 года только по одному таможенному оформлению правообладателем было принято решение о контрафактности (подделке) продукции. Речь идет о торговой марке "Nike", - отметил Тупальский.
По его словам, по всем другим решениям таможней получено от правообладателей сообщение об оригинальности продукции, то есть все они были оформлены.
Кроме того, Тупальский пояснил, что таможенный Реестр объектов прав интеллектуальной собственности, который содержит данные о торговых марках, промышленные образцы, полезные модели, изобретения и т.д., а также информацию в отношении представителей правообладателей, действует с 2012 года и не является списком запрещенных для ввоза товаров.
Как сообщается, действия таможни по пресечению оформления товаров в случае подозрений об их контрафактности, полностью соответствует европейским нормам и обязательствам, которые взяла на себя Украина.
"Подчеркиваю, что таможня ни в коем случае сразу не запрещает таможенное оформление таких товаров, а приостанавливает его сроком до 3-х (в случае, если это скоропортящиеся товары) или 10-ти рабочих дней, чтобы правообладатель мог проверить их возможную контрафактность. Соответствующая практика практически полностью соответствует нормам европейского законодательства", - написал он.
Чиновник также напомнил, что все расходы, связанные с хранением товаров, по которым продолжается процедура приостановления оформления, несет правообладатель, а не получатель товара.
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