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Продажи новых легковых авто в Украине выросли на 48%
18:53 01.06.2017 |
За пять месяцев текущего года на украинском рынке новых легковых автомобилей было зарегистрировано 30 тысяч продаж. В результате относительно аналогичного периода 2016 года рынок вырос на треть.
А в мае в Украине свои первые регистрационные номера получили 6,6 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация «Укравтопром». Такой результат на 48% превзошел майский показатель прошлого года и прибавил 2% к апрельскому.
Наиболее востребованной автомобильной маркой последнего весеннего месяца была Toyota. В мае 882 новые Тойоты пополнили автопарк Украины. От своего результата годичной давности эта японская марка оторвалась вверх почти на 62 процента.
На втором месте c 71 процентным ростом - Renault. Майский итог этой французской марки - 709 авто.
Третьей по популярности автомобильной маркой среди украинцев стала Skoda, в активе которой 548 проданных машин. Относительно мая 2016 года продажи Skoda выросли почти на 90 процентов.
На четвертом месте с результатом 448 зарегистрированных продаж - KIA. Положительная динамика этого корейского бренда по сравнению с предыдущим годом составила 50 процентов.
Замыкает лидерскую пятерку, с отставанием на 23% от своего майского результата прошлого года, Volkswagen - 398 новых авто.
Также в ТОП-10 отчетного месяца вошли: Nissan - 337 шт. (+76%), Hyundai - 331 шт. (+99%), Peugeot - 245 шт. (+380%), Ford - 243 шт. (+1%) и Mercedes-Benz - 228 шт. (+40%).
Титул бестселлера по итогам мая достался KIA Sportage - 311 продаж.
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