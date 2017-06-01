НБУ прогнозирует сохранение дефицита текущего счета в ближайшие годы на уровне $4 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует сохранение дефицита текущего счета платежного баланса в ближайшие годы на уровне $4 млрд, сообщил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук.

"Во внешнем секторе существуют определенные риски, которые, к счастью, имеют свой компенсатор. Основной риск, это дефицит текущего счета платежного баланса. По нашим прогнозам он будет сохраняться на уровне $4 млрд в течение следующих нескольких лет", - сказал он во время XII Ежегодной банковской конференции в Киеве в четверг.

В.Ваврищук при этом отметил, что для покрытия этого дефицита Украине необходимо будет привлекать капитал на внешних рынках. Соответственно НБУ и правительство должны акцентировать внимание на вопросе улучшения инвестиционного климата, чтобы возобновился приток внешнего капитала.

"Долговой капитал пока к нам не заходит. Прямые иностранные инвестиции резко упали: за первый квартал они составили около $100 млн, что очень мало. На сегодня дефицит текущего счета в значительной степени перекрывается за счет населения, которое продает валюту из своих сбережений. Эта валюта, по сути, обеспечивает имеющуюся сбалансированность валюты на межбанковском рынке и определенную стабильностью гривни", - сказал он.

Руководитель аналитического отдела группы ICU Александр Вальчишен, в свою очередь, отметил, что прогнозируемый НБУ уровень дефицита текущего счета является естественным следствием развития экономики. Он даже может возрасти, если экономика ускорит рост.

В то же время, отметил эксперт, риском является заявления отдельных представителей властей - политиков, законодателей и экспертного сообщества - о необходимости одновременно поддерживать и стабильный курс, и процентную ставку, и при этом таргетировать рост ВВП на уровне 6-7%.

"На мой взгляд, это взаимоисключающие цели. В краткосрочном периоде это реально, если у страны есть крупный внешний кредитор, будь то Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), или какой-либо другой кредитор (официальный и/или частный). Но кредиты в иностранной валюте имеют свойство резко "останавливаться". Следствием этого будет очередной всплеск спроса на валютные резервы. В результате, НБУ окажется в той же ситуации, в которой он оставался всегда, когда есть внутренний спрос на валютные резервы и руководство центробанка по политическим причинам не сможет отказать в его удовлетворении из-за необходимости поддержания стабильности в стране. Естественно это открывает дорогу для очередной резкой девальвации", - объяснил А.Вальчишен.

