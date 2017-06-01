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Госказначейство возместило 20,9 млрд гривен НДС после запуска реестра автоматического возмещения, - Минфин
13:11 01.06.2017 |
Министерство финансов констатирует, что Государственная казначейская служба за 2 месяца работы реестра автоматического возмещения НДС возместила 20,9 млрд гривен налога.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
За время функционирования нового реестра Госказначейство возместило 20,9 млрд гривен.
Кроме того, 13 налогоплательщиков получили средства по процедуре автоматического согласования в размере 40,2 млн гривен.
За апрель-май органами Фискальной службы принято и внесено в реестр 6057 заявлений на сумму 19,8 млрд гривен.
Из них было отказано в возмещении на 1,9 млн гривен, а возмещено на счет плательщика - 9 млрд гривен.
Остаток, подлежащий возмещению, - 10,3 млрд гривен (9,7 млрд гривен - майские заявления, по которым еще не истек предельный срок проведения проверок; по заявлениям за апрель - 0,6 млрд гривен).
Остаток невозмещенных сумм бюджетного возмещения по состоянию на 1 апреля 2017 составлял 15,3 млрд гривен.
По состоянию на 30 мая остаток по заявлениям, поданным до 1 апреля, уже уменьшен на 78% (составляет около 3,3 млрд гривен).
Минфин отмечает, что 20 мая закончился предельный срок проведения проверок по заявлениям, поданным за апрель.
По данным ведомства, скорость рассмотрения заявлений увеличилась на 54%.
Так, в течение апреля 2016 было заявлено к возмещению 13,2 млрд гривен и из них, по состоянию на 30 мая 2016 было возмещено около 4 млрд гривен, а невозмещенный остаток составлял 5,1 млрд - это около 39% от заявленной суммы.
В течение апреля 2017 было заявлено к возмещению 9,9 млрд гривен, возмещено более 9 млрд гривен гривен, а невозмещенный остаток составляет 0,6 млрд (около 6% процентов от заявленной суммы).
Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.
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