Портфель ОВГЗ Нацбанка будет реструктуризирован на 30 лет с погашением по 13 млрд грн в год - постановление

Правительство Украины одобрило согласованный с Национальным банком Украины репрофайлинг принадлежащих ему облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) суммарным номинальным объемом 377,9 млрд грн, который предполагает реструктуризацию этого долга до 2047 года и равномерное его погашение примерно по 13 млрд грн в год.

"Реализация этого решения позволит равномерно распределить погашение ОВГЗ, находящихся в портфеле Национального банка, равными частями на срок до 30 лет", - прокомментировал Минфин на своем сайте принятое в среду постановление Кабинета министров.

Согласно пояснительной записке, имеющейся в распоряжении агентства, в рамках репрофайлинга намечен обмен части портфеля ОВГЗ Нацбанка на общую номинальную сумму 221,6 млрд грн (включает бумаги 120 выпусков с погашением с июня 2017 года по ноябрь 2030 года со средневзвешенной ставкой около 12,85% годовых) и около 7 млрд грн начисленного и неуплаченного на дату осуществления сделки купонного дохода на ОВГЗ 40 новых выпусков с погашением в 2025-2047 годах общим номинальным объемом до 229 млрд грн.

В собственности Нацбанка останутся уже выпущенные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд грн, отмечается в документе.

В соответствии с ним, процентная ставка по новым облигациям определена на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.). В случае дефляции процентный доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых.

Новые бумаги будут погашаться раз в полгода, начиная с 10 мая 2025 года и заканчивая 10 ноября 2047 года. Процентный доход по ним будет выплачиваться ежегодно. За исключением первого купонного периода при расчете ставки инфляция будет учитываться март к марту предыдущего года - при выплате в мае и сентябрь к сентябрю - при выплате в ноябре.

Первый купонный период начинается со дня сделки и завершается 10 мая или 10 ноября 2018 года в зависимости от даты погашения облигаций. Соответственно инфляция при его расчете учитывается с мая 2017 года по март 2018 года или с мая 2017 год по сентябрь 2018 года.

Номинал бумаг остается прежним - 1000 грн за облигацию.

В пояснительной записке отмечается, что погашение свыше половины госбумаг в текущем портфеле Нацбанка приходится на 2017-2020 годы: в 2017 году - 36,4 млрд грн, в 2018 году - 58,5 млрд грн, в 2019 году - 78 млрд грн и в 2020 годах - 47,9 млрд грн.

"В результате осуществления реструктуризации части портфеля ОВГЗ НБУ на предложенных условиях экономия расходов по обслуживанию таких ОВГЗ в 2017 году прогнозируется на уровне около 10,1 млрд грн", - отмечено в документе.

Помимо того, благодаря такому репрофайлингу ожидается сокращение объема погашения внутреннего госдолга в текущем году на 25,6 млрд грн.

Согласно документу, в следующем году выплаты в счет погашения сократятся на 42,9 млрд грн при росте расходов на обслуживание долга на 4,1 млрд грн, тогда как в 2019-2020 годах ожидается сокращения платежей по обеим статьям: в счет погашения - соответственно на 64,9 млрд грн и 35,4 млрд грн, в счет обслуживания - на 14,5 млрд грн и на 14,9 млрд грн.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман 19 мая в Верховной Раде анонсировал скорое завершение репрофайлинга ОВГЗ НБУ, что позволит уже с июня направить сэкономленные деньги бюджета на строительство дорог. "Договорились с Нацбанком, что до конца мая будут приняты все необходимые решения (о репрофайлинге), и в июне мы выйдем с инициативой внесения изменений в бюджет, и первые 10 млрд грн будут направлены на дороги", - сказал глава правительства.

В.Гройсман отметил, что первоначально планировалось направить за счет репрофайлинга на дороги 15 млрд грн, однако теперь речь идет о 10 млрд грн, тогда как 4 млрд грн обеспечило перевыполнение таможенных поступлений, и до конца года эта сумма еще возрастет.

Механизм направления освободившихся за счет репрофайлинга ОВГЗ средств на дорожное строительство закреплен в законе о госбюджете-2017.

Инфляция в указанном выше годовом измерении по итогам апреля 2017 года замедлилась до 12,2% с 15,1% по итогам марта, 14,2% - по итогам февраля и 12,6% - по итогам января. Нацбанк ожидает ее дальнейшего замедления до 9,1% по итогам текущего года и ставит целью снижение до 6% ± 2 п. п. в 2018 году и 5% ± 1 п. п. - в 2019 году.

