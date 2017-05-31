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Объем возмещения НДС за 5 мес. вырос на 33% - ГФС
14:06 31.05.2017 |
В январе-мае 2017 года осуществлено возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 47,7 млрд грн, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.
В отчете на заседании Кабинете министров в среду он указал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 11,7 млрд грн, или на 32,5%.
"Практически все заявленные суммы плательщикам возмещаются на протяжении 30 дней с момента подачи декларации", - отметил М.Продан.
При этом он напомнил, что с 1 апреля введен электронный реестр возмещения НДС, который позволяет в автоматическом режиме анализировать налоговые накладные и наличие рисков по ним. Он также сообщил, что с 1 июля полноценно заработает система блокирования налоговых накладных с признаками фиктивности. "Таким образом, сейчас тестовый режим фактически не останавливает регистрацию налоговых накладных. Вместе с тем динамика уменьшения формирования вероятно фиктивного НДС впечатляющая. Если в марте объем возможного фиктивного НДС составил почти 980 млн грн, в апреле после внедрения новой системы - 291 млн грн", - отметил он.
М.Продан также сообщил, что с 1 апреля существует электронный реестр автоматического возмещения НДС. Благодаря этому плательщики налогов имеют возможность автоматически выносить свои заявки на возвращение НДС и фактически в режиме онлайн отслеживать свои заявки.
С начала года плательщикам налогов возмещено 47,7 млрд грн что на 11,7 млрд грн больше, чем в январе-мае 2016.
Практически все заявленные суммы плательщикам возвращаются на протяжении 30 дней с момента подачи декларации.
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