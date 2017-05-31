ГФС за 5 мес.-2017 перевыполнила план поступлений на 4,3%

Налоговые и таможенные поступления по итогам января-мая 2017 года составят 300,3 млрд грн, что на 4,3% превышает доведенный Министерством финансов план, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

В отчете на заседании Кабинете министров в среду он указал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по линии ГФС возросли на 28%, или более чем на 65 млрд грн.

"Курсовая разница была не более 5%", - отметил при этом М.Продан.

Он уточнил, что в мае поступления превысят 64 млрд грн, что на 14 млрд грн или на 28% лучше показателя мая 2016 года.

