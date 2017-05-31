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В апреле долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 13,3% до 18,8 млрд гривен
17:34 30.05.2017 |
В апреле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 13,3%, или на 2 894,9 млн гривен до 18 793,2 млн гривен по сравнению с мартом.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 мая 2017 года уменьшился на 135,4 млн гривен до 2 669,5 млн гривен.
Долг за отопление уменьшился на 1 749,3 млн гривен до 8 605,8 млн гривен.
Долг за газоснабжение уменьшился на 1 431,1 млн гривен до 5 735,6 млн гривен.
В апреле среди регионов наибольшая задолженность за отопление зафиксирована в Киеве (1 787,906 млн гривен), Днепропетровской (1 580,635 млн гривен) и Харьковской (1 599,697 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Днепропетровской (1 359,311 млн гривен), Харьковской (1 616,258 млн гривен) и Одесской (1 308,568 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в апреле зафиксирована в Днепропетровской (566,334 млн гривен), Донецкой (278,049 млн гривен) областях и в Киеве (452,022 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в марте долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 17,2%, или на 4 520,6 млн гривен до 21 688,1 млн гривен по сравнению с февралем.
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