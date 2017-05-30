В 1-м квартале прямые иностранные инвестиции составили $0,4 млрд

|Всего млн $
|в том числе из стран ЕС
|из других стран мира
|Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2017
|44806,7
|32591,7
|12215,0
|Акционерный капитал нерезидентов на 01.01.2017
|37313,3
|26012,3
|11301,0
|Поступило акционерного капитала нерезидентов
|392,9
|320,4
|72,5
|Изъято акционерного капитала нерезидентов
|–113,4
|–99,3
|–14,1
|Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.)
|453,8
|436,6
|17,2
|Курсовая разница2
|246,8
|191,9
|54,9
|Акционерный капитал нерезидентов на 01.04.2017
|38046,6
|26670,0
|11376,6
|Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми инвесторами)
|на начало отчетного периода (01.01.2017)
|7493,4
|6579,4
|914,0
|на конец отчетного периода (01.04.2017)
|7723,7
|6558,6
|1165,1
|Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.04.2017
|45770,3
|33228,6
|12541,7
1. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
2. Статьей 2 Закона Украины "О режиме иностранного инвестирования" определены виды иностранных инвестиций, в частности, в виде иностранной валюты определяется конвертируемой Национальным банком Украины, и валюты Украины. Для обеспечения международных сопоставлений результаты наблюдения публикуются в долларах США. Вследствие изменения курсов валют относительно доллара США в течение отчетного периода возникает курсовая разница.
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за I кв. 2017г
|Всего млн $
|в том числе в страны ЕС
|в другие страны мира
|Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2017
|6576,0
|6339,2
|236,8
|Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.01.2017
|6346,3
|6115,1
|231,2
|Поступило акционерного капитала резидентов
|0,6
|0,6
|0,0
|Изъято акционерного капитала резидентов
|–2,5
|–2,5
|–
|Другие изменения стоимости акционерного капитала резидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.)
|14,3
|4,5
|9,8
|Курсовая разница
|14,5
|4,5
|10,0
|Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.04.2017
|6358,7
|6117,7
|241,0
|Долговые инструменты (требования по кредитам и займам, торговым кредитам и другие требования к предприятиям прямого инвестирования)
|на начало отчетного периода (01.01.2017)
|229,7
|224,1
|5,6
|на конец отчетного периода (01.04.2017)
|229,5
|226,4
|3,1
|Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.04.2017
|6588,2
|6344,1
|244,1
Данные: Госстат
Прямые инвестиции (акционерный капитал) в Украину по видам экономической деятельности (млн $)
|Объем инвестиций на 01.01.2017
|Объем инвестиций на 01.04.2017
|млн $
|в % к общему итогу
|млн $
|в % к общему итогу
|Всего
|37313,3
|100,0
|38046,6
|100,0
|Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
|585,9
|1,6
|588,2
|1,5
|Промышленность
|9503,0
|25,5
|9965,2
|26,2
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|1521,3
|4,1
|1781,8
|4,7
|Перерабатывающая промышленность
|7524,7
|20,2
|7718,5
|20,3
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|2537,0
|6,8
|2560,3
|6,7
|текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|112,8
|0,3
|114,8
|0,3
|изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|448,6
|1,2
|457,3
|1,2
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|176,5
|0,5
|178,4
|0,5
|производство химических веществ и химической продукции
|647,3
|1,7
|656,3
|1,7
|производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|38,8
|0,1
|39,1
|0,1
|производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|989,6
|2,7
|1000,0
|2,6
|металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|1528,7
|4,1
|1650,6
|4,3
|машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|769,8
|2,1
|786,6
|2,1
|производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|275,6
|0,7
|275,1
|0,7
|снабжение электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|391,1
|1,0
|398,3
|1,0
|водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|65,9
|0,2
|66,7
|0,2
|Строительство
|1042,0
|2,8
|1045,8
|2,7
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|5072,2
|13,6
|5127,7
|13,5
|Транспорт, складское хозяйство, почтовый и курьерская деятельность
|1086,5
|2,9
|1097,6
|2,9
|Временное размещение и организация питания
|330,0
|0,9
|330,2
|0,9
|Информация и телекоммуникации
|2076,1
|5,6
|2080,0
|5,5
|Финансовая и страховая деятельность
|9910,6
|26,6
|10051,2
|26,4
|Операции с недвижимостью
|3759,8
|10,1
|3771,2
|9,9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|2257,9
|6,1
|2286,7
|6,0
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|1507,0
|4,0
|1518,7
|4,0
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|…1
|…1
|…1
|…1
|Образование
|21,8
|0,1
|21,8
|0,1
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|44,5
|0,1
|45,5
|0,1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|100,7
|0,3
|101,3
|0,3
|Предоставление других услуг
|…1
|…1
|…1
|…1
Прямые инвестиции (акционерный капитал) из Украины по видам экономической деятельности (млн $)
|Объем инвестиций на 01.01.2017
|Объем инвестиций на 01.04.2017
|млн $
|в % к общему итогу
|млн $
|в % к общему итогу
|Всего
|6346,3
|100,0
|6358,7
|100,0
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|15,9
|0,3
|16,5
|0,3
|Промышленность
|118,2
|1,9
|122,9
|1,9
|перерабатывающая промышленность
|117,1
|1,8
|121,8
|1,9
|производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|51,5
|0,8
|53,0
|0,8
|текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|...1
|...1
|...1
|...1
|изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|7,2
|0,1
|7,4
|0,1
|Производство химических веществ и химической продукции
|...1
|...1
|...1
|...1
|производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|6,9
|0,1
|7,1
|0,1
|производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|0,9
|0,0
|0,9
|0,0
|металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|21,3
|0,3
|22,8
|0,4
|машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|24,2
|0,4
|25,4
|0,4
|производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|0,2
|0,0
|0,2
|0,0
|поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|...1
|...1
|...1
|...1
|водоснабжения; канализация, обращение с отходами
|...1
|...1
|...1
|...1
|Строительство
|1,3
|0,0
|1,4
|0,0
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|89,3
|1,4
|90,4
|1,4
|Транспорт, складское хозяйство, почтовый и курьерская деятельность
|26,8
|0,4
|26,9
|0,4
|Информация и телекоммуникации
|2,5
|0,0
|0,2
|0,0
|Финансовая и страховая деятельность
|72,5
|1,1
|74,0
|1,2
|Операции с недвижимостью
|44,7
|0,7
|45,3
|0,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|5966,4
|94,0
|5971,7
|93,9
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|0,5
|0,0
|0,5
|0,0
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|...1
|...1
|...1
|...1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|...1
|...1
|...1
|...1
¹ - конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".