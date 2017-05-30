Запуск пилотного проекта по продаже объектов малой приватизации через площадки системы "ProZorro.Продажи" может начаться через месяц, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"В ближайшем будущем. Я думаю, это вопрос месяца. Будет заюстирован приказ Фонда госимущества относительно пилота по приватизации через "ProZorro.Продажи", этот приказ уже вышел из самого ФГИ, другим приказом определены первые 90 объектов, которые должны быть выставлены на продажу", - сказал он во время презентации результатов проекта "ProZorro.Продажи" по итогам работы за первое полугодие во вторник.

М.Нефедов, отметил, что команда "ProZorro.Продажи" сейчас работает над изменением закона о приватизации для того, чтобы сделать проект не пилотным, а на постоянной основе.

"Мы рассматриваем такие необходимые вещи, как отказ от оценки имущества для Фонда госимущества, будем стараться стартовать от стоимости капитала и рассчитываем, что в ходе торгов эта цена будет расти", - сообщил замминистра.

Кроме того, в рамках проекта, стартовавшего два месяца назад по продаже не профильных активов госпредприятий, "ProZorro.Продажи" начинают сотрудничество с "Укрзализныцей".

"Мы хотим начать сотрудничество с "Укрзализныцей" и в настоящее время занимаемся правками к их положению по списанию имущества", - указал М.Нефедов.

По словам проектного менеджера "ProZorro.Продажи" Дмитрия Сазонова, проект по расширению "ProZorro.Продажи" на государственный сектор начался с запуска второй базы данных в апреле 2017 года.

"Мы начали привлекать в проект крупнейшие украинские государственные корпорации, такие как "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", "Энергоатом", "Укрпочта" и с каждым подписали меморандум о сотрудничестве. Первым нашим клиентом стала компания "Укргаздобыча". Такие лоты как металлолом были выставлены сразу, но мы столкнулись с тем, что каждой крупной госкомпании нужно согласовывать продажу имущества со своими акционерами", - пояснил он.

Д.Сазонов отметил, что в связи с указанным фактором было принято решение о расширении проекта по реализации непрофильных активов на более мелкие предприятия.

"Первым городом, который системно отработал свои коммунальные предприятия, стал город Мариуполь. Нашими клиентами стало 21 коммунальное предприятие", - уточнил он.

Проектный менеджер отметил, что в дальнейшем в планах "ProZorro.Продажи" начать работать и с другими рынками.

"Хотим начать работать с рынком земли, ожидаем от Верховной Рады принятия закона об обороте земель в Украине, лесом, где есть региональная монополизация рынка, которую мы хотим ликвидировать, также это такие экзотические активы, как квоты на рыболовство, и малая приватизация", - сообщил Д.Сазонов.

