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В Минэнерго вновь решили поднять цену на уголь
10:29 30.05.2017 |
Теперь тонна угля при закупке будет стоить 2 тысячи гривень против предыдущей цены в 1730 гривень.
Об этом во время вчерашнего совещания на ГП «Львовуголь» сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает корреспондент Укринформа.
«Украина определила честную цену на уголь. Тонна топлива отныне будет стоить 2000 гривень против предыдущей стоимости в 1730 гривень. Это позволит дополнительно привлечь в отрасль 45-50 миллионов гривень. А это - залог увеличения заработной платы для шахтеров», - отметил Насалик.
По словам министра, вопрос сбыта украинского угля не стоит. В частности, ДТЭК уже согласилась покупать его по повышенной цене. Пытаются торговаться государственные компании.
Как сообщалось, Насалик также сообщил, что на следующий год заработная плата вырастет в ГП «Львовуголь» в два раза.
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