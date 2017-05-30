В Минэнерго вновь решили поднять цену на уголь

Теперь тонна угля при закупке будет стоить 2 тысячи гривень против предыдущей цены в 1730 гривень.

Об этом во время вчерашнего совещания на ГП «Львовуголь» сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает корреспондент Укринформа.

«Украина определила честную цену на уголь. Тонна топлива отныне будет стоить 2000 гривень против предыдущей стоимости в 1730 гривень. Это позволит дополнительно привлечь в отрасль 45-50 миллионов гривень. А это - залог увеличения заработной платы для шахтеров», - отметил Насалик.

По словам министра, вопрос сбыта украинского угля не стоит. В частности, ДТЭК уже согласилась покупать его по повышенной цене. Пытаются торговаться государственные компании.

Как сообщалось, Насалик также сообщил, что на следующий год заработная плата вырастет в ГП «Львовуголь» в два раза.