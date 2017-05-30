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Пауза в рассмотрении иска по "долгу Януковича" является позитивным сигналом для Украины - юрист
09:10 30.05.2017 |
Пауза в принятии Высоким судом Лондона решения по результатам очередного заседания по иску России против нашей страны относительно еврооблигаций на 3 миллиарда долларов является позитивным сигналом для Украины. Такое мнение высказал УНИАН ассоциированный партнер юридической фирмы Lavrynovych&Partners Дмитрий Савчук.
По его словам, сложность данного дела связана с тем, что спор касается взаимоотношений двух государств, что несет ряд политических элементов.
"Однозначно оценить перспективы Украины в удовлетворении её ходатайства не представляется возможным. В то же время, позитивным для Украины моментом можно назвать то, что суд не стал сразу выносить решение об отказе, а решил уделить больше времени для более досконального изучения вопроса", - сказал Савчук.
Также юрист отметил, что в связи со сложностью данного дела какие-либо предварительные оценки окончательного разрешения данного дела на сегодняшний день будут преждевременными.
Как сообщал УНИАН, Высокий суд Лондона отложил решение по результатам очередного заседания 26 мая по иску России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 миллиарда долларов, выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.
Суд начал рассмотрение иска России к Украине в январе. Наша страна считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.
29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов намерено в начале июня подать апелляцию на это решение.
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