Украина намерена провести консультации с Россией в рамках ВТО

Украина намерена провести консультации с Россией в рамках Всемирной торговой организации.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українські Новини.

"Украина подтвердила проведение консультаций с Россией в рамках ВТО", - сказано в сообщении.

19 мая 2017 года Украина получила официальное требование от России на проведение консультаций в рамках механизма урегулирования споров ВТО.

"29 мая 2017 года Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО. Российская Федерация применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, в частности продолжая ведение целенаправленной торговой агрессии против Украины. Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО - очередной шаг экономического, торгового и правового давления на Украину", - заявляет Минэкономики.

Министерство напоминает, что в течение последних двух лет Украина обжаловала в ВТО неправомерность введения Россией ограничений на импорт железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования из Украины, а также в связи с ограничением транзита с территории Украины через территорию России в третьи страны.

Как сообщали Українські Новини, Россия подала иск во Всемирную торговую организацию относительно введенных в отношении нее санкций Украиной.

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".

Также санкции введены в отношении сервисов "Yandex" "Яндекс Авиабилеты", "auto.ru", "Яндекс аудитории", "Яндекс Афиша", "Яндекс Деньги", "Яндекс Вебмастер", "Яндекс видео", "Яндекс Время", "Яндекс директ", "Яндекс диск", "Яндекс карты" и других сервисов.

3 июля 2016 года был обнародован указ Президента России от 1 июля №319, вносящий изменения в указ Президента РФ от 1 января 2016 №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации".

Данным указом вводятся дополнительные ограничения по транзиту через территорию России товаров происхождением из Украины.

Украина потеряла от запрета прямого транзита украинских товаров через территорию России автомобильным и железнодорожным транспортом в Казахстан и Кыргызстан 400 млн долларов, или 0,3% ВВП в 2016 году.