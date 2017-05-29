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В Украине могут появиться уполномоченные таможенные операторы
17:29 29.05.2017 |
Министерство финансов разработало и направило на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий создание в Украине Института уполномоченных экономических операторов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина на странице ведомства в Facebook.
Такой институт планируется создать в рамках масштабной реформы таможенной службы, анонсированной министерством.
В ведомстве напомнили, что в рамках указанной реформы уже сделано достаточно много.
В частности, внедрена автоматизированная система информационного обмена "Единое окно", работает фото- и видеофиксация таможенных проверок, действует автоматическое распределение таможенных деклараций.
"Наша цель - значительно упростить таможенные процедуры, уменьшить их количество и сократить время на их проведение, минимизировать человеческий фактор при принятии решений таможенниками и контролирующими органами, установить максимально простые и прозрачные правила игры, которые будут полностью соответствовать стандартам ЕС", - отметили в Минфине.
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