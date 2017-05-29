К проекту пенсионной реформы есть много вопросов, его необходимо серьезно доработать - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что к правительственному проекту пенсионной реформы есть много вопросов, в том числе и у министров, поэтому его необходимо серьезно доработать.

"Все мы видим, ни для кого не секрет, что к этому варианту пенсионной реформы есть очень много замечаний, в том числе у министров, у народных депутатов, у экспертов, специалистов. Я считаю, что проект пенсионной реформы должен быть существенно доработан", - сказал П.Розенко журналистам в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета в понедельник в Киеве.

Вице-премьер отметил, что к обсуждению пенсионной реформы должен быть привлечен большой круг экспертов, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, которые еще не видели варианта пенсионной реформы.

При этом П.Розенко уточнил, что, по его мнению, пенсионная реформа должна предусматривать не только изменение солидарной системы, но и введение накопительной. "Я хотел бы увидеть будущее пенсионной системы, потому что, на мой взгляд, законсервировать солидарную систему и навести там порядок - этого мало", - отметил он.

П.Розенко добавил, что высказал свои предложения министру социальной политики Андрею Реве.

