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К проекту пенсионной реформы есть много вопросов, его необходимо серьезно доработать - Розенко
14:03 29.05.2017 |
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что к правительственному проекту пенсионной реформы есть много вопросов, в том числе и у министров, поэтому его необходимо серьезно доработать.
"Все мы видим, ни для кого не секрет, что к этому варианту пенсионной реформы есть очень много замечаний, в том числе у министров, у народных депутатов, у экспертов, специалистов. Я считаю, что проект пенсионной реформы должен быть существенно доработан", - сказал П.Розенко журналистам в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета в понедельник в Киеве.
Вице-премьер отметил, что к обсуждению пенсионной реформы должен быть привлечен большой круг экспертов, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, которые еще не видели варианта пенсионной реформы.
При этом П.Розенко уточнил, что, по его мнению, пенсионная реформа должна предусматривать не только изменение солидарной системы, но и введение накопительной. "Я хотел бы увидеть будущее пенсионной системы, потому что, на мой взгляд, законсервировать солидарную систему и навести там порядок - этого мало", - отметил он.
П.Розенко добавил, что высказал свои предложения министру социальной политики Андрею Реве.
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