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За пять лет инвесторы вложили в украинские инновации $400 млн
11:46 29.05.2017 |
В 2016 году в Украине было заключено 87 инвестиционных сделок с украинскими инновационными компаниями, что на 32% больше, чем в 2015 году.
Такие данные представила редакции LIGA.net Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA).
В обзор вошли данные по венчурным, прямым и ангельским инвестициям в компании. Общая сумма инвестиций в 2016 году составила $88 млн (и более $400 млн суммарно за последние 5 лет). Таким образом, объем раскрытых инвестиций (13 сделок включены в исследование нераскрытыми) упал на 33% относительно 2015 года. Но остался выше, чем в 2014 году на 125%. Причиной такого явления стало то, что в 2015 году было несколько инвестиционных сделок, сумма которых исчисляется десятками миллионов долларов.
"Особенностью инвестиционного рынка в 2016 году стало то, что инвесторы были больше сконцентрированы на вложении средств в компании на начальном, посевном (Seed) уровне. Таких сделок было 73, а средний размер инвестиции в одну компанию составил более $500 тыс. Можно ожидать, что компании, сейчас получившие стартовый капитал будут в будущем привлекать инвестиции больших объемов", - говорится в сообщении UVCA.
Важно отметить, что с учетом всех инвестиций, средний чек в 2016 году составил $1 млн.
2016 год также можно охарактеризовать появлением на украинском инвестиционном рынке крупных международных игроков, в том числе из Кремниевой Долины. Около 60% инвестиционных сделок заключены с участием международных инвесторов, при этом иностранный капитал составил более 80% общего объема инвестиций в 2016 году (без учета нераскрытых сделок). Самой привлекательной отраслью для инвесторов, согласно обзору UVCA, являются онлайн услуги - 16 сделок, $9 млн на посевной стадии.
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