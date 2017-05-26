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Информация об агентстве
Украинские предприятия в I кв.-2017 получили доналоговую прибыль 102,6 млрд грн– Госстат
17:27 26.05.2017 |
Предприятия и организации Украины в январе-марте 2017 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения в размере 102,615 млрд грн, тогда как в январе-марте 2016 года они сработали с убытком 58,556 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Согласно данным Госстата, в первом квартале 2017 года предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 157 млрд грн прибыли, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
В то же время 34,9% предприятий сработали убыточно. Их убытки в первом квартале 2017 года уменьшились почти в 3 раза по сравнению с январем-мартом 2016 года - до 54,4 млрд грн.
По данным статведомства, доля убыточных предприятий в первом квартале текущего года по сравнению с минувшим годом сократилась на 3,6 п.п. – до 36,1%.
Официальный курс доллара на 26 мая составил – 26,27667 грн/$1.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-март 2017 года¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв.2017г., млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв. 2016г., млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к Iкв. 2016г,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к Iкв. 2016г,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв.2017%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв. 2016, %
|Всего
|102615,3
|–58556,4
|157047,7
|161,0
|54432,4
|34,9
|36,1
|39,7
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|335,3
|–376,9
|446,2
|145,7
|110,9
|16,2
|15,4
|13,0
|Промышленность:
|32165,2
|–52724,9
|64035,3
|265,2
|31870,1
|41,5
|37,1
|42,1
|Строительство
|–109,1
|–2213,3
|889,0
|114,3
|998,1
|33,4
|42,0
|41,9
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|12114,7
|–13384,4
|17338,7
|158,6
|5224,0
|21,5
|27,2
|34,2
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|3137,5
|–1578,3
|7666,9
|104,7
|4529,4
|50,9
|47,9
|46,1
|Временное размещение и организация питания
|17,8
|–1009,2
|298,5
|208,5
|280,7
|24,4
|42,5
|45,0
|Информация и телекоммуникации
|3661,6
|–5430,0
|4449,0
|219,7
|787,4
|10,6
|35,7
|40,5
|Финансовая и страховая деятельность
|30317,2
|19003,1
|36316,3
|104,4
|5999,1
|38,0
|27,6
|29,3
|Операции с недвижимостью
|811,7
|–11893,4
|2386,2
|236,6
|1574,5
|12,2
|46,9
|54,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|20395,8
|12656,7
|22027,6
|145,1
|1631,8
|64,7
|37,0
|38,6
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|321,0
|–572,6
|856,5
|142,9
|535,5
|45,7
|40,4
|38,7
|Образование
|23,5
|30,1
|31,0
|88,0
|7,5
|147,8
|35,8
|35,8
|Здравоохранение и социальная помощь
|61,9
|–259,4
|195,9
|172,4
|134,0
|35,9
|29,9
|33,9
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|–630,2
|–802,4
|102,3
|87,6
|732,5
|79,7
|54,6
|68,7
|Предоставление других услуг
|–8,6
|–1,5
|8,3
|40,5
|16,9
|76,5
|47,7
|26,1
Данные: Госстат Украины
¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения АТО.
Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-март 2017 года¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв.2017г., млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв. 2016г., млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к Iкв. 2016г,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к Iкв. 2016г,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв.2017%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв. 2016, %
|Промышленность
|32165,2
|–52724,9
|64035,3
|265,2
|31870,1
|41,5
|37,1
|42,1
|Добывающая промышленность
|23467,4
|–2220,0
|31568,4
|547,1
|8101,0
|101,4
|46,3
|60,2
|Перерабатывающая промышленность
|1828,1
|–45206,3
|22226,4
|182,7
|20398,3
|35,6
|33,3
|37,9
|в том числе
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|2727,6
|–6765,5
|5300,2
|107,1
|2572,6
|22,0
|34,5
|37,8
|текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов
|302,9
|314,9
|371,9
|74,6
|69,0
|37,6
|32,8
|22,3
|Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели
|509,4
|–1106,5
|943,5
|130,4
|434,1
|23,7
|26,0
|34,5
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|51,9
|–2101,9
|816,2
|8096,0
|764,3
|36,2
|36,0
|73,1
|Производство химической продукции
|486,0
|–8892,6
|1443,5
|224,4
|957,5
|10,0
|34,6
|41,1
|Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|915,8
|455,9
|953,4
|122,1
|37,6
|11,5
|24,6
|31,7
|производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции
|–121,6
|–4364,1
|1102,5
|192,7
|1224,1
|24,8
|35,1
|40,9
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|–4808,7
|–18291,9
|6290,2
|732,3
|11098,9
|58,0
|34,7
|45,0
|Машиностроение
|2695,6
|–4129,7
|4449,3
|163,9
|1753,7
|25,6
|32,4
|37,8
|производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|369,8
|145,0
|400,7
|113,5
|30,9
|14,9
|21,1
|30,2
|производство электрического оборудования
|457,7
|–1215,8
|591,8
|170,5
|134,1
|8,6
|34,4
|41,1
|производство машин и оборудования не относящихся к др. группам
|383,6
|–1081,1
|1026,2
|96,4
|642,6
|30,0
|30,7
|37,3
|производство транспортных средств и оборудования
|1484,5
|–1977,8
|2430,6
|255,7
|946,1
|32,3
|40,0
|40,0
|Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования
|–930,8
|–324,9
|555,7
|133,4
|1486,5
|200,5
|35,4
|40,6
|Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|7461,4
|–4587,6
|10126,8
|165,3
|2665,4
|24,9
|34,2
|48,9
|Водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|–591,7
|–711,0
|113,7
|135,2
|705,4
|88,7
|71,6
|64,8
Данные: Госстат Украины
¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения АТО.
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