Украинские предприятия в I кв.-2017 получили доналоговую прибыль 102,6 млрд грн– Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-марте 2017 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения в размере 102,615 млрд грн, тогда как в январе-марте 2016 года они сработали с убытком 58,556 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2017 года предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 157 млрд грн прибыли, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В то же время 34,9% предприятий сработали убыточно. Их убытки в первом квартале 2017 года уменьшились почти в 3 раза по сравнению с январем-мартом 2016 года - до 54,4 млрд грн.

По данным статведомства, доля убыточных предприятий в первом квартале текущего года по сравнению с минувшим годом сократилась на 3,6 п.п. – до 36,1%.

Официальный курс доллара на 26 мая составил – 26,27667 грн/$1.



Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-март 2017 года¹



Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв.2017г., млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв. 2016г., млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к Iкв. 2016г,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток к Iкв. 2016г,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв.2017% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв. 2016, % Всего 102615,3 –58556,4 157047,7 161,0 54432,4 34,9 36,1 39,7 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 335,3 –376,9 446,2 145,7 110,9 16,2 15,4 13,0 Промышленность: 32165,2 –52724,9 64035,3 265,2 31870,1 41,5 37,1 42,1 Строительство –109,1 –2213,3 889,0 114,3 998,1 33,4 42,0 41,9 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 12114,7 –13384,4 17338,7 158,6 5224,0 21,5 27,2 34,2 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 3137,5 –1578,3 7666,9 104,7 4529,4 50,9 47,9 46,1 Временное размещение и организация питания 17,8 –1009,2 298,5 208,5 280,7 24,4 42,5 45,0 Информация и телекоммуникации 3661,6 –5430,0 4449,0 219,7 787,4 10,6 35,7 40,5 Финансовая и страховая деятельность 30317,2 19003,1 36316,3 104,4 5999,1 38,0 27,6 29,3 Операции с недвижимостью 811,7 –11893,4 2386,2 236,6 1574,5 12,2 46,9 54,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 20395,8 12656,7 22027,6 145,1 1631,8 64,7 37,0 38,6 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 321,0 –572,6 856,5 142,9 535,5 45,7 40,4 38,7 Образование 23,5 30,1 31,0 88,0 7,5 147,8 35,8 35,8 Здравоохранение и социальная помощь 61,9 –259,4 195,9 172,4 134,0 35,9 29,9 33,9 Деятельность в сфере культуры и спорта –630,2 –802,4 102,3 87,6 732,5 79,7 54,6 68,7 Предоставление других услуг –8,6 –1,5 8,3 40,5 16,9 76,5 47,7 26,1

Данные: Госстат Украины

¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения АТО.



Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-март 2017 года¹



Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв.2017г., млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за Iкв. 2016г., млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к Iкв. 2016г,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток к Iкв. 2016г,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв.2017% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за Iкв. 2016, % Промышленность 32165,2 –52724,9 64035,3 265,2 31870,1 41,5 37,1 42,1 Добывающая промышленность 23467,4 –2220,0 31568,4 547,1 8101,0 101,4 46,3 60,2 Перерабатывающая промышленность 1828,1 –45206,3 22226,4 182,7 20398,3 35,6 33,3 37,9 в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 2727,6 –6765,5 5300,2 107,1 2572,6 22,0 34,5 37,8 текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов 302,9 314,9 371,9 74,6 69,0 37,6 32,8 22,3 Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели 509,4 –1106,5 943,5 130,4 434,1 23,7 26,0 34,5 производство кокса и продуктов нефтепереработки 51,9 –2101,9 816,2 8096,0 764,3 36,2 36,0 73,1 Производство химической продукции 486,0 –8892,6 1443,5 224,4 957,5 10,0 34,6 41,1 Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 915,8 455,9 953,4 122,1 37,6 11,5 24,6 31,7 производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции –121,6 –4364,1 1102,5 192,7 1224,1 24,8 35,1 40,9 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий –4808,7 –18291,9 6290,2 732,3 11098,9 58,0 34,7 45,0 Машиностроение 2695,6 –4129,7 4449,3 163,9 1753,7 25,6 32,4 37,8 производство компьютеров, электронной и оптической продукции 369,8 145,0 400,7 113,5 30,9 14,9 21,1 30,2 производство электрического оборудования 457,7 –1215,8 591,8 170,5 134,1 8,6 34,4 41,1 производство машин и оборудования не относящихся к др. группам 383,6 –1081,1 1026,2 96,4 642,6 30,0 30,7 37,3 производство транспортных средств и оборудования 1484,5 –1977,8 2430,6 255,7 946,1 32,3 40,0 40,0 Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования –930,8 –324,9 555,7 133,4 1486,5 200,5 35,4 40,6 Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха 7461,4 –4587,6 10126,8 165,3 2665,4 24,9 34,2 48,9 Водоснабжение; канализация, обращение с отходами –591,7 –711,0 113,7 135,2 705,4 88,7 71,6 64,8

Данные: Госстат Украины

¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения АТО.