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В апреле размер невыплаченных зарплат увеличился на 5,6% до 2,2 млрд гривен
17:01 26.05.2017 |
На 1 мая 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 5,6% по сравнению с 1 апреля до 2 185,211 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 мая 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 355,209 млн гривен, Луганской - 534,995 млн гривен и Харьковской - 225,064 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 апреля 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 3,7% по сравнению с 1 марта до 2 069,813 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 мая 2017 года:
|На 1 мая 2017 года, млн гривен
|в % к 01.04.2017
|Всего
|2 185,211
|105,6
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|20,933
|108,8
|- из них сельское хозяйство
|12,412
|100,8
|Промышленность
|1 630,524
|105,6
|- Добывающая промышленность
|409,588
|97,8
|- Обрабатывающая промышленность
|1 071,464
|108,3
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|83,486
|91,7
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|65,986
|147,8
|Строительство
|80,983
|102,2
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|18,357
|69,0
|Транспорт и связь
|208,648
|110,5
|Временное размещения и организация питания
|2,162
|92,0
|Информация и телекоммуникации
|3,998
|116,2
|Финансовая деятельность
|16,011
|102,7
|Операции с недвижимостью
|51,417
|101,5
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|113,485
|108,4
|- из них исследования и разработки
|38,473
|110,7
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|8,978
|102,2
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|3,863
|93,7
|Образование
|6,082
|95,7
|Здравоохранение и социальная помощь
|11,546
|110,5
|- из них здравоохранение
|11,546
|110,5
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|7,101
|146,7
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|3,684
|268,5
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|-
|-
|Предоставление других услуг
|1,123
|102,7
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