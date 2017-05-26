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Облгазы будут платить за газораспределительные сети - Гройсман
15:12 26.05.2017 |
Кабинет министров совместно с народными депутатами разрабатывает законопроект, который предусматривает введение платы за пользование газораспределительными сетями. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в Верховной Раде, 26 мая.
Глава правительства уточнил, что плату планируется ввести без увеличения цены газа для конечного потребителя. По его словам, правительство выступает против введения дополнительной абонплаты за доставку газа, которая увеличивала бы конечную стоимость топлива.
"Одно из решений - изменения в закон, которые позволят запретить бесплатное использование газораспределительных сетей. И сейчас рабочая группа работает. И здесь нам нужна поддержка парламента, чтобы этот закон принять ... Это (использование сетей, - ред.) должно быть на платной основе, в сети нужно инвестировать, чтобы они были безопасны, но эти шаги не должны привести к увеличению платы за газ", - сказал Гройсман.
Напомним, в марте НКРЭКУ изменила методику расчета тарифов на газ. Предполагалось, что с 1 апреля украинцы будут платить за газ по двум тарифам.
В начале апреля НКРЭКУ заявила, что обратится в Кабинет министров с предложением "обеспечить неповышение общего счета (конечной цены) для населения".
В свою очередь президент Украины озвучил мнение, что действие постановления о введении абонентской платы на содержание газораспределительных сетей должно быть приостановлено.
В итоге НКРЭКУ отменила действие решения о внедрении с 1 апреля тарифов на транспортировку и распределение природного газа.
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